Власти Москвы пообещали построить «ливневки» в кварталах реновации

В жилых кварталах в Москве, которые построят по программе реновации, появится «современная система» ливневой канализации. Об этом глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил агентству «Интерфакс».

«Сейчас во многих старых кварталах «ливневки» просто нет», — пояснил Левкин. Он добавил, что необходимость строительства ливневой канализации закреплена в нормативах строительства.

В 2016 году из-за ливней в Москве неоднократно затапливались улицы, в том числе в районах, где была проведена реконструкция и построены новые «ливневки» в рамках программы «Моя улица». Как объяснял этот инцидент мэр города Сергей Собянин, ливневая канализация в столице строилась не под «тропические ливни». «Естественно, что «ливневка», которая строилась не под тропические ливни, а совсем под другой климат, не везде выдерживает», — сказал градоначальник.

Этим летом в Москве норма осадков из-за многочисленных гроз и штормов вновь была превышена (на 27%). Синоптики зафиксировали выпадение 313 мм дождей при норме для всего лета 246 м.