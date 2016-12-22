Автор памятника Калашникову прокомментировал слова Макаревича

Автор памятника советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков заявил РБК, что критика его монумента музыкантом Андреем Макаревичем «не этична».

«Никому из художников, скульпторов или гитаристов не все равно [на критику], это их профессиональная честность, работа. Это [слова Андрея Макаревича] просто не этично. Но не так уж мне должно быть интересно и важно, что сказал, ну, например, Макаревич. Если бы это была нормальная беседа с приведением аргументов — это одно, но когда человек просто гаркнул, как говорится, это неуважительно не только ко мне, но и к миллионам людей, которым это [памятник Калашникову] нравится», — сказал Щербаков.

Макаревич на своей странице в Facebook назвал скульптуру бездарной и уродливой. «Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он.

Памятник Калашникову был открыт в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц утром 19 сентября. Монумент высотой 9,8 м представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47.

Скульптор Салават Щербаков является автором более чем 40 монументальных композиций. Среди его наиболее известных работ памятник князю Владимиру на Боровицкой площади, а также монументы Александру I и патриарху Гермогену в Александровском саду в Москве.