Кремль ответил на слова Порошенко об американском летальном вооружении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос выделения США $500 млн Украине на оборону лежит в сфере отношений этих стран. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита», — сказал он.

Также Песков отреагировал на заявление украинского президента Петра Порошенко, сообщившего, что США санкционировали предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.

«Порошенко также говорил о летальных вооружениях, мы уже неоднократно высказывали свою ясную и однозначную позицию. Подобное решение не будет способствовать разрешению конфликта и деэскалации напряженности», — сказал Песков, отметив, что каких-либо заявлений американской стороны по этому поводу не поступало.

Ранее 19 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сенат США одобрил законопроект, который предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины в сферах безопасности и обороны. По его словам, помимо финансовой помощи данный документ санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.