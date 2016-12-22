В ФАС сочли незначительным рост цен при повышении акцизов на топливо

Повышение акцизов на топливо в 2018 году не повлияет «существенным образом» на цены для конечного потребителя в случае, если решение впишется в темпы инфляции. Об этом журналистам заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».

«Если такое решение, 50 копеек, будет вписываться в общие темпы инфляции, то это существенным образом может не повлиять на ценовую ситуацию. Но здесь важно говорить не только об одном этом фрагменте, нужно говорить о том, каким образом мы будем двигаться в налоговом маневре», — сказал Голомолзин. По его словам, в ФАС ожидают рост цен для потребителей «в рамках общего тренда», близкого к уровню инфляции.

Ранее правительство одобрило повышение акциза на топливо на 1 руб. за литр в два этапа (по 50 коп. — на каждом). Дополнительные доходы в бюджет планируется потратить на строительство трасс в Калининграде и Крыму. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, повышение акцизов на бензин и дизель обеспечит бюджет дополнительными 40 млрд руб.

Впервые о возможном повышении акцизов стало известно две недели назад: РБК сообщал, что в правительстве планируют повысить цену на бензин и дизель на 1 руб. за литр в два этапа (по 50 коп.). Инициатива принадлежит Минтрансу.

Увеличение акцизов на 1 руб. с литра может дать прирост цен на АЗС на уровне 1,18 руб. за литр с учетом НДС, хотя предвыборный период, скорее всего, может внести свои коррективы, сообщал РБК гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Он уточнял, что из-за роста акцизов пострадают владельцы независимых АЗС: крупные нефтяные компании повысят оптовые цены, а владельцы заправок вряд ли смогут полностью переложить их в розничные.