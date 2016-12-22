В храме Христа Спасителя отменили концерт памяти жертв крушения Ту-154

Концерт в память о жертвах крушения Ту-154 под Сочи, который должен был пройти 21 сентября в храме Христа Спасителя, отменили по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает «РИА Новости».



Как рассказал собеседник агентства, ансамбль имени Александрова не сможет принять участие в концерте 21 сентября. «Он, скорее всего, состоится позже, но пока не можем сказать дату», — сказал представитель организаторов мероприятия.

О концерте сообщал официальный сайт мэрии Москвы 7 сентября. Мероприятие должно было пройти в Зале церковных соборов храма. На сцене должны были выступить патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, ансамбль песни и пляски имени Александрова и певица Галина Босая с группой BOSÁYA.

По словам Галины Босой, курирующей проект, на концерт планировали пригласить родных и близких погибших в катастрофе Ту-154. Погибшей главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке посмертно должен был быть вручен орден Дружбы народов «Белые журавли России».

Самолет Минобороны Ту-154, следовавший в сирийскую провинцию Латакия, упал 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера. На его борту были 92 человека, в том числе артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка и журналисты российских телеканалов. Никто из находившихся в самолете не выжил. В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира самолета.