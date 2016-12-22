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Песков напомнил о приверженности России договору о РСМД
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Песков напомнил о приверженности России договору о РСМД
Политика, 14:04
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Песков напомнил о приверженности России договору о РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с информацией о решении сената США, который одобрил возможность отказа от ряда положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Нужно понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Россия сохраняет свою приверженность всем международным договорам», — сказал Песков.

СМИ сообщили о подготовке в США нарушающих договор о РСМД законопроектов
Политика

В принятом ранее в сентябре сенатом Конгресса США военном бюджете на 2018 год закреплена возможность выхода Вашингтона из договора о РСМД. Также там заложены средства на усиление американской противоракетной обороны.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что НАТО изучает вопрос о возможном нарушении Россией договора с США о ликвидации ракет средней и малой дальности. По данным издания, всем странам-членам блока был направлен план под названием «Что, если...», содержащий 39 сценариев реагирования на нарушение договора.

В июне 2017 года несколько членов Конгресса США направили в Белый дом предложение о выходе США из ДРСМД. Они объяснили свою позицию тем, что «было бы безответственно продолжать соблюдать договор, когда единственный участник, помимо нас, его не соблюдает».

Договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Документ запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Теги: США , Дмитрий Песков , РСМД
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