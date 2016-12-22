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В Абхазии пожилая туристка из России погибла после падения с балкона
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В Абхазии пожилая туристка из России погибла после падения с балкона
Общество, 14:09
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В Абхазии пожилая туристка из России погибла после падения с балкона

В Сухуми (Абхазия) с балкона пятого этаж выпала 80-летняя туристка из России, она погибла. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».

Как рассказали в службе скорой помощи, погибшей является Анна Шаханова. Инцидент произошел утром на улице Когония. По словам очевидцев, женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье. Она нагнулась, потеряла равновесие и упала, рассказали жильцы дома.

В скорой помощи сообщили агентству, что россиянка получила травмы, не совместимые с жизнью. В УВД Сухуми подтвердили ТАСС гибель россиянки. Собеседник агентства отметил, что погибшая снимала комнату.

В начале августа агентство «РИА Новости» со ссылкой на президента Абхазского союза туризма Анну Калягину сообщало, что в республике была зафиксирована «мощная волна отказов туристов». По ее словам, в Абхазию отказались приезжать 50% туристов. Также о снижении спроса на 30% заявили несколько российских туроператоров.

В туристической сфере это связали со взрывом на складе боеприпасов около абхазского села Приморское. Тогда 2 августа пострадали 60 человек. По данным Абхазского информационного агентства «Апсны», из них 34 человека были гражданами России. Жертвами инцидента стали две жительницы Петербурга, которые во время взрыва совершали конную прогулку.

Теги: Абхазия , гражданин России , Сухум
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