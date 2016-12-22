В Абхазии пожилая туристка из России погибла после падения с балкона

В Сухуми (Абхазия) с балкона пятого этаж выпала 80-летняя туристка из России, она погибла. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».



Как рассказали в службе скорой помощи, погибшей является Анна Шаханова. Инцидент произошел утром на улице Когония. По словам очевидцев, женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье. Она нагнулась, потеряла равновесие и упала, рассказали жильцы дома.



В скорой помощи сообщили агентству, что россиянка получила травмы, не совместимые с жизнью. В УВД Сухуми подтвердили ТАСС гибель россиянки. Собеседник агентства отметил, что погибшая снимала комнату.

В начале августа агентство «РИА Новости» со ссылкой на президента Абхазского союза туризма Анну Калягину сообщало, что в республике была зафиксирована «мощная волна отказов туристов». По ее словам, в Абхазию отказались приезжать 50% туристов. Также о снижении спроса на 30% заявили несколько российских туроператоров.

В туристической сфере это связали со взрывом на складе боеприпасов около абхазского села Приморское. Тогда 2 августа пострадали 60 человек. По данным Абхазского информационного агентства «Апсны», из них 34 человека были гражданами России. Жертвами инцидента стали две жительницы Петербурга, которые во время взрыва совершали конную прогулку.