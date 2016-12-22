В Москве эвакуировали несколько управ и Детский магазин на Лубянке

В Москве новая волна эвакуаций из административных зданий, звонки о минировании поступили по девяти адресам в столице. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по столице.

По данным собеседника, в Москве эвакуировали управы районов «Таганский» (100 человек), «Богородское», «Кузьминки», «Нагорный», «Новогиреево», «Солнцево», «Лефортово» и «Внуково», а также здание префектуры Центрального административного округа Москвы.

Кроме того, проводится эвакуация из Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке. Как сообщил РБК представитель магазина игрушек «КубиРуби», расположенного в ЦДМ, во вторник около 12 часов дня из здания всех эвакуировали из-за угрозы взрыва. «Пока проверка здания не закончилась», — добавил собеседник РБК. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, из торгового центра эвакуировали 1,5 тыс. посетителей.

Фотографию из Центрального детского магазина публикуют очевидцы. На снимке видно, что к торговому центру прибыли сотрудники полиции и МЧС.

https://www.instagram.com/p/BZN_RRdD2g-/?hl=ru&taken-at=684153132

Кроме того, во вторник, 19 сентября, в Москве была проведена эвакуация редакции «Известий» и кинотеатра «Звездный». По данным «Интерфакса», эвакуация вновь была проведена из-за угрозы взрыва, всего спецслужбы вывели на улицу около 1 тыс. человек.

Свыше 180 тыс. человек были эвакуированы за шесть дней в регионах России после анонимных звонков о «минировании», сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах. По результатам проверок взрывные устройства ни в одном случае обнаружены не были. Как сообщил РБК источник в МВД, ущерб от эвакуаций превысил 300 млн руб.