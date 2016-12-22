В Думе подготовили заявление с осуждением украинской реформы образования

Комитет по делам СНГ подготовил проект заявления российского парламента «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке». Проект документа опубликован в думской базе. Текст будет вынесен на рассмотрение Думы в среду, 20 сентября. Ранее реформу осудил российский МИД.
В проекте документа указано, что парламент Украины 5 сентября принял новый закон «Об образовании», в соответствии с которым лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до пятого класса. Реформа также предусматривает, что после 2020 года образование в стране «должно стать целиком и исключительно украиноязычным», говорится в проекте заявления.
Одобренный Радой закон является «актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», говорится в заявлении. В проекте также указано, что «так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины». Местные власти, принимая реформу, «провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины».
В случае принятия заявления Госдума намерена направить его в парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ.
Закон «Об образовании» сначала был одобрен украинскими парламентариями, а 19 сентября его подписал председатель Рады Андрей Парубий. Президент Украины Петр Порошенко пока свою подпись не поставил, но приветствовал принятие реформы.
Планы Украины реформировать обучение на языке меньшинств осудили власти Венгрии, Румынии, Молдавии, Польши. Страны, представители титульных наций которых являются коренным населением Украины, также указали, что реформа противоречит Конституции страны и европейским конвенциям, подписанным украинскими властями.