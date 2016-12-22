В Думе подготовили заявление с осуждением украинской реформы образования

Комитет по делам СНГ подготовил проект заявления российского парламента «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке». Проект документа опубликован в думской базе. Текст будет вынесен на рассмотрение Думы в среду, 20 сентября. Ранее реформу осудил российский МИД.

В проекте документа указано, что парламент Украины 5 сентября принял новый закон «Об образовании», в соответствии с которым лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до пятого класса. Реформа также предусматривает, что после 2020 года образование в стране «должно стать целиком и исключительно украиноязычным», говорится в проекте заявления.

Одобренный Радой закон является «актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», говорится в заявлении. В проекте также указано, что «так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины». Местные власти, принимая реформу, «провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины».

В случае принятия заявления Госдума намерена направить его в парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ.

Закон «Об образовании» сначала был одобрен украинскими парламентариями, а 19 сентября его подписал председатель Рады Андрей Парубий. Президент Украины Петр Порошенко пока свою подпись не поставил, но приветствовал принятие реформы.

​Планы Украины реформировать обучение на языке меньшинств осудили власти Венгрии, Румынии, Молдавии, Польши. Страны, представители титульных наций которых являются коренным населением Украины, также указали, что реформа противоречит Конституции страны и европейским конвенциям, подписанным украинскими властями.