«Шоколадница» проведет ребрендинг за 600 млн руб.

ГК «Шоколадница» в течение двух лет инвестирует более 600 млн руб. в обновление концепции одноименной сети кофеен (сейчас объединяет 360 кофеен), говорится в сообщении группы. Кроме «Шоколадницы» группа развивает в России сети «Кофе Хаус», «Ваби Саби», Max Brenner, KFC и Pizza Hut.

Концепция предусматривает «радикальные преобразования», изменения логотипа, формы сотрудников, сервиса и системы обучения сотрудников, говорится в сообщении. Изменится и интерьер кофеен — в каждой новой «Шоколаднице» появится зона Grab-and-Go и мини-магазин. Также поменяется и поставщик кофе - вместо SFT Trading им станет Olam.

По собственным данным группы, каждый месяц заведения сети посещают более 2,5 млн человек, которые выпивают около 2 млн чашек кофе.

По данным «РБК Исследования рынков», в 2016 году объем рынка кофеен и кафе-кондитерских снизился по отношению к 2015 году на 1,7%, до 100 млрд руб. Продолжающаяся негативная динамика связана с падением потребительского спроса, которое сказывается на трафике кофеен. При этом, как отмечают аналитики, потребление кофе в России ежегодно растет, о чем свидетельствует динамика его импорта: в 2016 году объем ввозимой в страну продукции вырос в натуральном выражении на 9,5% и достиг 171,5 тыс. т. За год среднестатистический россиянин потребляет 1,2 кг кофе. Для сравнения: в Финляндии данный показатель в десять раз выше.