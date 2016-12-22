Закрытый показ «Матильды» для Мединского в Петербурге перенесли

В Санкт-Петербурге перенесли запланированный на 19 сентября закрытый показ фильма «Матильда», который собирался посетить министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мероприятие должно было пройти в рамках международного форума и выставки «Кино Экспо». В администрации «Кино Экспо» заявили, что показ состоится в другой день.

Как сообщили РБК в пресс-службе Министерства культуры, фильм будет показан 20 сентября. «Никакой причины нет. Просто перенос даты», — сказал представитель ведомства, отметив, что это не связано с графиком главы министерства Владимира Мединского.

11 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Иллюзион-парк» состоялся предпремьерный показ «Матильды», на котором присутствовал и сам режиссер. Демонстрация картины в Москве, намеченная на тот же день, была отменена «по техническим причинам».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.