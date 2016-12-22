Закрытый показ «Матильды» для Мединского в Петербурге перенесли

В Санкт-Петербурге перенесли запланированный на 19 сентября закрытый показ фильма «Матильда», который собирался посетить министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Мероприятие должно было пройти в рамках международного форума и выставки «Кино Экспо». В администрации «Кино Экспо» заявили, что показ состоится в другой день.
Как сообщили РБК в пресс-службе Министерства культуры, фильм будет показан 20 сентября. «Никакой причины нет. Просто перенос даты», — сказал представитель ведомства, отметив, что это не связано с графиком главы министерства Владимира Мединского.
11 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Иллюзион-парк» состоялся предпремьерный показ «Матильды», на котором присутствовал и сам режиссер. Демонстрация картины в Москве, намеченная на тот же день, была отменена «по техническим причинам».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.