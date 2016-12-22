Экс-губернатор Новгородской области получил место в Совете Федерации

Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин, ушедший в отставку «по собственному желанию» в период февральской ротации глав субъектов Федерации, станет сенатором от региона. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в областном правительстве.

Как сообщил собеседник агентства, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал официальное заявление. По данным «Новгород.ру», на место в Совете Федерации также претендовали мэр Новгорода Юрий Бобрышев и вице-губернатор Вероника Минина. «Сергей Герасимович [Митин] ценен для региона тем, что уверенно и успешно будет согласовывать бюджет», — пояснил глава региона.

Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий губернатора области 13 февраля, в этот же день президент Владимир Путин принял отставку Митина. Как и сообщали источники РБК, близкие к администрации президента, место Митина занял Андрей Никитин — «молодой, умный, со связями в Кремле, Белом доме, министерствах».

При этом, как рассказывал РБК новгородский политолог Михаил Шимановский, Митин с середины января ездил в Москву, ходил по кабинетам и «выпрашивал себе место».

В феврале в отставку ушли руководители пяти российских регионов. Помимо Митина свои посты покинули глава Пермского края Виктор Басаргин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, глава Рязанской области Олег Ковалев и губернатор Республики Карелия Александр Худилайнен. Как сообщал источник «Интерфакса», вместе с уходом главы Карелии череда февральских отставок губернаторов «завершилась».