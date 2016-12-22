Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 57,91 EUR Нал. 70,05 69,39 USD Бирж. 58,14 +0,02 EUR Бирж. 69,70 +0,21 USD ЦБ. 58,10 +0,48 EUR ЦБ. 69,68 +0,93 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2049,09 -0,49% РТС 1110,37 -0,78% Brent 55,75 +0,56% DJIA 22331,35 +0,28% Nasdaq 6454,64 +0,10% FTSE 7269,05 +0,22%
Горбачев получил «Премию Льва» за заслуги в достижении мира
Лента новостей
Эксперты насчитали в мире свыше 40 млн современных рабов 12:34, Общество Журналисты обратились к Порошенко из-за «преследования» коллег на Украине 12:27, Политика ФАС проанализирует ранжирование ответов в Google и «Яндекс» 12:22, Технологии и медиа Танки Армии США повредили при перевозке в Польше 12:13, Общество Горбачев получил «Премию Льва» за заслуги в достижении мира 12:02, Общество Минфин отверг идею Минсельхоза о снижении до 10% НДС на ягоды и фрукты 11:57, Экономика «Росатому» сократят на 20% субсидии на достройку АЭС 11:57, Бизнес На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям 11:50, Политика Как о маленьком бизнесе ваших друзей смогут узнать люди 11:46, РБК и METRO Синоптики пообещали скорое и короткое бабье лето в Москве 11:45, Общество СМИ узнали о поимке прибывшего из Чечни вероятного убийцы ходока Иванова 11:41, Общество Эксперт: есть ли связь между стрессом и развитием онкозаболеваний 11:29, Партнерский материал СМИ узнали о причинах конфликта между Неймаром и лучшим бомбардиром «ПСЖ» 11:26, Спорт На оправданного фигуранта «дела 2 мая» напали в Одесской области 11:24, Общество Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева отправят в СИЗО 11:22, Общество Как вырастить современных высококвалифицированных специалистов 11:12, Партнерский материал WSJ узнала о тезисах речи Трампа на Генассамблее ООН 11:09, Политика В Удмуртии четыре человека погибли в ДТП 11:09, Общество На открытии памятника Калашникову в Москве задержали человека с плакатом 11:07, Общество Сын Трампа отказался от охраны спецслужб ради свободы личной жизни 11:06, Политика Чайка заявил о возможном создании майнинговых ферм в Приднестровье 10:45, Бизнес Жена Караченцова прокомментировала состояние актера 10:44, Общество Памятник Калашникову открыли на Садовом кольце в Москве 10:36, Общество В деле о хищении 2,5 млрд руб. у «Ростеха» появился новый фигурант 10:33, Общество Незабудки на минном поле: Леонид Парфёнов о проекте «Русские евреи» 10:23, Стиль Ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы 10:22, Общество Василий Уткин — о главных спортивных событиях недели 10:19, Спорт Проект регламента для работы операторов телемедицины передан Минздраву 10:17, Общество
Горбачев получил «Премию Льва» за заслуги в достижении мира
Общество, 12:02
0
Горбачев получил «Премию Льва» за заслуги в достижении мира

Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили «Премию Льва» за 2017 год, учрежденную благотворительной организацией Human Projects. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Михаил Горбачев принадлежит к числу наиболее значительных политических деятелей современности. Благодаря его мужеству была преодолена самая большая в то время угроза для всего человечества — атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе», — отмечается в решении о присуждении премии.

По решению Горбачева денежное содержание премии — €5 тыс. — направят НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой. На призовые деньги два врача данной клиники смогут пройти стажировку в детской онкологической клинике Штутгарта.

«Премия Льва» вручается за «заслуги в деле достижения мира и примирения».

В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Также он был отмечен многочисленными престижными наградами и премиями. Среди них, в частности, премия мира им. Альберта Эйнштейна за огромный вклад в борьбу за мир и взаимопонимание между народами, почетное звание «Гуманист столетия» и почетная медаль имени Альберта Швейцера и Дрезденская премия за ядерное разоружение.

Теги: Михаил Горбачев , Human Projects , «Премия Льва»
Главное
WSJ узнала о тезисах речи Трампа на Генассамблее ООН Политика
Материалы по теме
Горбачев прокомментировал планы установить его бюст в центре Москвы Общество
Горбачев сравнил переговоры Путина и Трампа со своей встречей с Рейганом Политика
Горбачев написал колонку о Путине для журнала Time Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку