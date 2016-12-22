Горбачев получил «Премию Льва» за заслуги в достижении мира

Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили «Премию Льва» за 2017 год, учрежденную благотворительной организацией Human Projects. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Михаил Горбачев принадлежит к числу наиболее значительных политических деятелей современности. Благодаря его мужеству была преодолена самая большая в то время угроза для всего человечества — атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе», — отмечается в решении о присуждении премии.

По решению Горбачева денежное содержание премии — €5 тыс. — направят НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой. На призовые деньги два врача данной клиники смогут пройти стажировку в детской онкологической клинике Штутгарта.

«Премия Льва» вручается за «заслуги в деле достижения мира и примирения».

В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Также он был отмечен многочисленными престижными наградами и премиями. Среди них, в частности, премия мира им. Альберта Эйнштейна за огромный вклад в борьбу за мир и взаимопонимание между народами, почетное звание «Гуманист столетия» и почетная медаль имени Альберта Швейцера и Дрезденская премия за ядерное разоружение.