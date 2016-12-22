Танки Армии США повредили при перевозке в Польше

Десять танков Армии США были повреждены при перевозке по железной дороге в Польше. Об этом со ссылкой на полицию сообщает местная радиостанция RMF FM.

«Боевые машины, перевозимые поездом из Гданьска на тренировочную площадку в Жагане, не прошли под крышу на станции недалеко от города Торун», — сказано в сообщении. По словам представителя полиции Ярослава Виневского, в результате инцидента никто не пострадал, однако 10 американских танков из 37, а также конструкция навеса станции были повреждены.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, устанавливаются причины происшествия. Как сообщили радиостанции в полиции, проверка показала, что машинист и бригада поезда «были трезвыми». По данным корреспондента RMF FM, погрузку техники на платформы осуществляли не американские военнослужащие.

Несколько дней назад, как отмечает издание, в Гданьск по морю прибыли около 200 танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

В Польше проходит операция «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve), которая направлена на поддержку США стран-членов НАТО «после присоединения Крыма к России». В рамках этой операции в республике развернута Американская бронетанковая бригада.