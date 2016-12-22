Синоптики пообещали скорое и короткое бабье лето в Москве

Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москве и Московской области. Об этом РБК сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, во вторник, 19 сентября, по Москве и Московской области ожидаются усиление ветра с порывами до 13–18 м/с. «Ветер южный и юго-западный. С утра по области ожидается местами дожди. Холодный фронт прошел ночью, сейчас идут вторичные холодные фронты», — добавил он.

Однако, по словам Цыганкова, уже в среду, 20 сентября, погода кардинально изменится и благодаря антициклону из Южной Европы придет долгожданное бабье лето. Оно, как отметил эксперт, продлится до 25 сентября.

«Нас ожидает почти целая неделя без осадков. Ночные показатели температуры — 10 градусов тепла, дневные — 17–20 градусов тепла», — констатировал он.