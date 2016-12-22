На оправданного фигуранта «дела 2 мая» напали в Одесской области

На одного из оправданных судом фигурантов «дела 2 мая» напали в Одесской области, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что нападение произошло в городе Овидиополе. По данным издания, пострадавшему Евгению Грищуку неизвестные проломили голову, после чего он был госпитализирован.

В то же время советник главы Главного управления национальной полиции (ГУНП) в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook подтвердил информацию о нападении.

«Вчера действительно поступило сообщение от адвоката одного из участников процесса, что на его подзащитного было совершено нападение неизвестные на заправке БРСМ, на выезде из города Черноморск», — написал Форостяк. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы ребер. При этом представитель полиции не подтвердил информацию о том, что мужчине пробили голову.

По факту нападения заведено уголовное дело по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

18 сентября Ильичевский суд оправдал всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы. Суд постановил, что их вина не была доказана прокуратурой. В качестве обвиняемых проходили 19 человек.

После вынесения вердикта у здания суда в Черноморске (Одесская область) начались потасовки. В столкновениях с активистами проукраинских организаций пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Национальной гвардии Украины.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади прошли столкновения между активистами движения «Антимайдан» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы и сторонниками Евромайдана — с другой. В результате потасовки погибли шесть человек. Двое погибших (Игорь Иванов и Андрей Бирюков) были активистами Евромайдана, четверо (Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский) являлись сторонниками движения «Антимайдан».