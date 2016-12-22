Жена Караченцова прокомментировала состояние актера

Людмила Поргина, супруга актера Николая Караченцова, в беседе с РБК сообщила о том, что с госпитализированным в НИИ им. Склифосовского артистом «все в порядке».

«Мы гуляли вчера замечательно. В церковь зашли у нас в Склифе [НИИ Склифосовского]. Кровь сдали, мочу сдали, а сейчас едем рентген делать. У нас осеннее обследование», — пояснила она.

В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили РБК, что состояние Николая Караченцова оценивается как «средней тяжести». «Температура утром и вечером нормальная», — пояснили в справочной.

Накануне «РИА Новости» сообщили, что Караченцова госпитализировали в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Поргина пояснила РБК, что это плановая госпитализация — актер обследуется каждую весну и осень.

В конце февраля 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП и получил тяжелую черепно-мозговую травму. После этого он пролежал в коме 26 дней. Актеру была сделана операция на головном мозге.

В феврале 2017 года Караченцова госпитализировали в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского после того, как он попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Врачи обнаружили у пострадавшего только ушибы, 3 марта актера выписали из больницы.

Во время автомобильной аварии за рулем была Людмила Поргина. В марте суд признал ее виновной в вождении в нетрезвом виде и лишил водительских прав на 1,5 года.