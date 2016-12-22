Клинтон допустила оспаривание итогов проигранных в 2016 году выборов

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат Демократической партии на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон заявила, что допускает возможность оспаривания результатов президентских выборов 2016 года, отметив, что не уверена в наличии «правомерного конституционного пути» для этого. Об этом она заявила в эфире Национального общественного радио США в интервью о своей новой книге «Что произошло» (What Happened).

Также она не исключила бы вопрос легитимности выборов, если бы выяснилось, что «российское вмешательство было сильнее, чем известно в настоящее время».

Клинтон возглавляла Госдепартамент США с 2009 по 2013 год. В апреле 2015 года она заявила, что будет участвовать в предвыборной гонке на выборах президента США от Демократической партии. Выборы прошли в ноябре 2016 года. Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу в голосовании выборщиков по штатам, но набрала больше голосов избирателей — 48,03 против 45,94%. В итоге Овальный кабинет занял Трамп.

Мемуары Хиллари Клинтон «Что произошло» (What Happened) уже появились в продаже в Нью-Йорке. В книге, которую выпустило издательство Simon and Schuster, политик рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на выборах президента США.

В мемуарах она сообщает, что к ее поражению на выборах привел ряд «личных ошибок», среди которых ее речь о том, что она оставит шахтеров без работы, о которой Клинтон сожалеет больше всего. В книге также говорится, что плохо подействовали на ее имидж и платные лекции, которые она проводила на Уолл-стрит. Также одной из причин своего поражения Клинтон назвала вмешательство «русских хакеров» и расследование, которое вело ФБР в отношении ее электронной переписки.

В декабре 2016 года ряд политиков и представителей спецслужб США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Для расследования предполагаемого российского вмешательства назначили специального прокурора Роберта Мюллера. Россия последовательно опровергает обвинения во вмешательстве в выборы.