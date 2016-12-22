РЖД предложили отправить Меркель в «поездку мечты» по Транссибу

Российские железные дороги пообещали организовать поездку по Транссибирской магистрали для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее рассказала о своей «мечте» проехать по этому маршруту. Об этом со ссылкой на компанию сообщает «РИА Новости».

О своем намерении Меркель заявила в ходе встречи с детьми 18 сентября, на которой политик рассказывала о своих любимых вещах. Как передавала газета Die Welt, Меркель сообщила, что «мечтает о путешествии» через Россию по Транссибирской магистрали.

«Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки», — заявили в компании.

​В РЖД добавили, что если намерение канцлера подтвердится, то в таком путешествии она сможет «посетить заповедные природные и исторические места», а также увидеть народы России в «их неповторимом многообразии».