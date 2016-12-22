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Пентагон заявил об обсуждении размещения в Южной Корее ядерного оружия
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Пентагон заявил об обсуждении размещения в Южной Корее ядерного оружия
Политика, 06:57
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Пентагон заявил об обсуждении размещения в Южной Корее ядерного оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обсуждал с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му возможность размещения в стране ядерного оружия. Об этом заявил сам Мэттис, сообщает The Washington Post.

По словам Мэттиса, обсуждался не только этот вариант, но и «все имеющиеся возможности».

Ядерное оружие США было выведено с территории Южной Кореи в начале 90-х после «холодной войны».

Мэттис добавил, что в Пентагоне идут активные обсуждения аспектов кризиса в Северной Корее. Речь идет также об эффекте международных экономических санкциийи дипломатического давления на Северную Корею.

Ранее Мэттис заявил, что санкционные меры, которые США и все международное сообщество принимают для сдерживания ядерной активности КНДР, пока работают эффективно.

Постпред США при ООН Никки Хейли 18 сентября заявила, что американские власти уже исчерпали возможности урегулировать проблему с КНДР в рамках ООН. Она предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона.

Теги: Пентагон , Южная Корея , Джеймс Мэттис
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