Скончался ученый Виктор Кременюк

Скончался российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области международных отношений Виктор Кременюк. Об этом сообщается на сайте Института США и Канады.

Ученый, как отмечается в сообщении, скончался на 77 году жизни.

Кременюк родился 13 декабря 1940 года. С августа 1970 года работал в институте США и Канады. В институте отметили, что именно там, под влиянием школы американистики, он сформировался как ученый. Именно с именем Кременюка ​ связано становление в российской науке о международных отношениях, "характерной чертой" которого являлся "отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений".

В 1990 году Кременюк стал первым в СССР и России профессором в сфере современной политологии. На его счету более 30 научных трудов, включая 11 индивидуальных монографий, изданных на иностранных языках за рубежом.

Кременюк являлся обладателем Государственной премии СССР в области науки и техники за разработку аналитических материалов по международным конфликтам в развивающемся мире. В 2002 году удостоился первой премии Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке. В 2005 году получил премию МЧС РФ за коллективную работу "Стратегические риски России".

В 2007 он был признан одним из 2000 выдающихся интеллектуалов XXI века.