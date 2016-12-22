Ураган «Мария» в Атлантическом океане усилился до пятой категории

Ураган «Мария» в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США.

«Ургана «Мария» достиг пятой категории с максимальным устойчивым ветром 160 миль в час (260 км / ч)», — говорится в сообщении центра.

Премьер-министра Доминики Рузвельт Скеррита на своей странице в Facebook сообщил, что его дом пострадал от урагана.

«Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода», — написал Скеррит.

Тропический шторм «Мария» сформировался над Атлантикой 16 сентября. На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Позднее шторм усилился до урагана.

Правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов — для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).