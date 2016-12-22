Авиакомпании отвергли предложения по компенсациям за овербукинг

Российские авиакомпании отвергли предложенный уровень компенсаций пассажирам за овербукинг. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минтрансе России.

«Предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций на уровне европейских размеров, не устроил российские авиакомпании», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно 18 сентября, «Справедливая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект, который ужесточит наказание за овербукинг. Его автором выступил первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских. Овербукинг — продажа авиакомпанией билетов в количестве, превышающем число мест в салоне самолета.

Как сообщал Ананских, овербукинг распространен в России, поскольку примерно 7–10% пассажиров обычно опаздывают или отказываются лететь. В случае, если билетов оказалось больше, чем мест, оставшимся пассажирам предлагают полететь следующим рейсом. По мнению Ананских, при возникновении данной ситуации пассажиру, «которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами», авиакомпания «должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета.

При этом в Минтрансе «РИА Новости» сообщили, что обращений Госдумы на данную тему в ведомство «пока не поступало». При поступлении они будут рассмотрены в установленном порядке, добавили в Минтрансе.