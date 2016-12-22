Сенат США выделил Пентагону почти $700 млрд

Сенат США одобрил выделение $700 млрд на военные расходы в 2018 финансовом году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 89 сенаторов. Против выступили восемь.

Законопроект предполагает расширение противоракетной обороны США в ответ после ракетных пусков КНДР. Также средства пойдут на выплату зарплаты военным.

Агентство отмечает, что новый финансовый год начнется 1 октября.

КНДР 15 сентября произвела пуск ракеты в стороны тихого океана. На следующий день, 16 сентября, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что формирование ядерных сил республики скоро завершится. Ким Чен Ын подчеркивал, что основная цель КНДР «достичь реального военного паритета с США» и «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».

Постпред США при ООН Никки Хейли ​заявила, что штаты исчерпали все возможные пути урегулирования проблемы КНДР в рамках структур ООН.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора договорились оказывать максимальное давление на Пхеньян.