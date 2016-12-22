Меркель рассказала о мечте проехать по Транссибирской магистрали

Канцлер Германии Ангела Меркель мечтает о поездке по Транссибирской магистрали. Об этом она заявила в ходе встречи с детьми, на которой ответила на вопросы о своих любимых вещах, передает газета Die Welt.

Отвечая на вопрос о любимой стране, Меркель заявила, что таковой для нее является Германия. Однако она сообщила, что также мечтает еще о двух путешествиях. ​

«Однажды по Скалистым Горам (горный хребет на территории США и Канады. — РБК) и однажды через Россию по Транссибирской магистрали», — сказала Меркель.

Ангела Меркель в начале сентября заявила, что диалог между представителями России и НАТО не должен прекращаться. По ее мнению, Евросоюз сможет сформировать «европейский миропорядок», только взаимодействуя с Россией.