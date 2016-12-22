Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить «пару рюмок чего угодно»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД Швейцарии Дидье Буркхальтеру «пару рюмок чего угодно». Это произошло во время встречи глав ведомств на полях Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По данным агентства, в начале встречи Лавров применил игру слов на английском языке, сказав собеседнику, что «журналистам нужна лишь парочка кадров (shot — шот, кадр. — РБК). После этого Лавров сказал, что сам он готов предложить Буркхальтеру пару шотов (рюмок. — РБК) чего угодно».

После этого, отвечая на вопрос швейцарских журналистов, чтобы Лавров мог пожелать своему коллеге, он ответил, что «мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает». «Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя», — заявил Лавров.

Очередная, 72-я сессия Генассамблеи ООН открылась 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября в рамках сессии начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.