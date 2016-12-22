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СМИ сообщили об эвакуации редакции «Известий» и кинотеатра «Звездный»
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СМИ сообщили об эвакуации редакции «Известий» и кинотеатра «Звездный»
Общество, 01:51
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СМИ сообщили об эвакуации редакции «Известий» и кинотеатра «Звездный»

В Москве из-за сообщения о взрыве были эвакуированы редакция газеты «Известия», кинотеатр «Звездный» и бар «Камчатка». Об этом «Интерфаксу» сообщил ​ информированный источник.

По словам собеседника, в полицию поступили сообщения, что в этих зданиях заложены взрывные устройства. Из них было эвакуировано около тысячи человек. В данный момент на месте работают кинологи с собаками.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее в Москве после анонимного звонка о готовящемся взрыве были эвакуированы посетители торговых центров «Метрополис» и «Европейский». По данным источника «РИА Новости», также эвакуировали ТЦ «Атриум». При этом в МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об эвакуации.

 

Теги: Москва , массовая эвакуация
Главное
В Москве замедлился спрос на новостройки Бизнес
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