СМИ сообщили об эвакуации редакции «Известий» и кинотеатра «Звездный»

В Москве из-за сообщения о взрыве были эвакуированы редакция газеты «Известия», кинотеатр «Звездный» и бар «Камчатка». Об этом «Интерфаксу» сообщил ​ информированный источник.

По словам собеседника, в полицию поступили сообщения, что в этих зданиях заложены взрывные устройства. Из них было эвакуировано около тысячи человек. В данный момент на месте работают кинологи с собаками.

Ранее в Москве после анонимного звонка о готовящемся взрыве были эвакуированы посетители торговых центров «Метрополис» и «Европейский». По данным источника «РИА Новости», также эвакуировали ТЦ «Атриум». При этом в МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об эвакуации.



