На складе на севере Лондона произошел пожар

В складских помещениях в районе Тоттенхэм на севере Лондона произошел пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарных.

На месте в данный момент работает 120 спасателей, а также двадцать пожарных машин. Жителям находящихся рядом домов рекомендовали не открывать окна и двери.

В пожарной службе отметили, что причины пожара в данный момент устанавливаются. Информации о жертвах пока не поступало.

Очевидцы события опубликовали фотографии с места пожара.

В Twitter также появились видеозаписи произошедшего.

В середине августа в аэропорту Лондона произошел пожар. Как сообщала газета The Sun он начался одном из ангаров аэропорта. Ему предшествовал взрыв, сообщали очевидцы.