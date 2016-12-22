СМИ сообщили о застреленном гражданине Азербайджана на юге Москвы

На юге Москвы неизвестные в упор расстреляли гражданина Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, тело мужчины было обнаружено в Харьковском проезде в столичном районе Бирюлево Западное. Собеседник отметил, что, по его информации, убийство носит заказной характер.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт обнаружения тела. При этом ведомство не уточнило подробностей произошедшего.