В Москве после звонка эвакуировали ТЦ «Метрополис» и «Европейский»

Из столичных торговых центров «Метрополис» и «Европейский» эвакуировали посетителей и персонал из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 4 [ТЦ «Метрополис»]», — заявил источник. По его словам, также эвакуировали здание по адресу: площадь Киевского Вокзала, д. 2. Из двух зданий эвакуировали 500 человек, уточнил «Интерфакс». По данным источника «РИА Новости», также эвакуировали ТЦ «Атриум».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об эвакуации. Инна Соколовская, сотрудник пресс-службы ТЦ «Европейский», заявила РБК, что пока не владеет информацией об эвакуации.

«В 20:58 стали объявлять по громкой связи «Просьба покинуть центр по пожарным лестницам». Сразу перекрыли выходы на парковку, но наивные люди пытались туда пойти. В итоге за десять минут всех вывели, ведь уже не первый раз. Людей во время эвакуации было немного», — рассказал РБК очевидец эвакуации из «Европейского» Ирина Петерсон.

Ранее, 17 сентября, в Москве из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали более десяти торговых центров. Людей выводили из ТЦ «Охотный Ряд», ТЦ «Мега», ТЦ «Хорошо!», ТЦ «Мега Теплый Стан» и ТЦ «Океания», «Рио» и «Москворечье».