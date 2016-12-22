Иностранные военные атташе прокомментировали учения «Запад-2017»

За ходом военных учений «Запад-2017» наблюдали около 100 иностранных военных атташе. Представители Израиля и Шри-Ланки прокомментировали РБК действия военнослужащих России и Белоруссии, отметив работу нового БМПТ «Терминатор»

Фото: Рамиль Насибулин / БелТа / ТАСС

Иностранные военные атташе прокомментировали РБК ход совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Учения начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября 2017 года.

Военный атташе Израиля в странах СНГ полковник Герман Гильтман заявил РБК, что во время учений была показана работа различных тактических групп и работа разных видов вооружения, а также его применение в антитеррористических целях. По его словам, также было показано применение вооружения и техники, которое Вооруженные силы [России] используют в Сирии.

«В принципе, были параллельные вещи в этих учениях, которые мы здесь видели. Даже новое взаимодействие обычных тактических действий и действий, которые происходили здесь, — применение новых различных видов оружия — это было очень интересно». Он также отметил, что его заинтересовала работа БМПТ «Терминатор». «Не было никаких нарушений, количество участников и техники соответствует заявленным. Эти учения гораздо зрелищнее западных: на очень узком участке боевых действий были представлены различные виды вооружения и техники», — отметил Гильтман.

Военный атташе Шри-Ланки полковник авиации Ласат Чанна Диссанаяке​ сообщил РБК, что это были «нормальные, хорошие учения, которые не представляют опасности для США и Европы». По его словам, всего на учениях присутствовали более 100 наблюдателей.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» плановые, но их нельзя назвать рядовыми, заявил РБК начальник пресс-службы Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Они не рядовые, они очень важные. В рамках подготовки вооруженных сил союзных государств — это итоговое масштабное мероприятие, — пояснил Конашенков.

Видео: Минобороны России / YouTube

«Любые учения, и эти в том числе, имеют определенный элемент новизны — в тактике применения прежде всего. Что касается техники, к примеру, впервые применялись БМПТ [«Терминатор»]», — сказал​ Конашенков и отметил, что за маневрами наблюдали порядка 150 журналистов, большая часть которых — представители иностранных СМИ. Генерал-майор добавил, что помимо этого 18 сентября в Ленинградскую область приехали около 100 военных атташе примерно из 80 стран. «Они воочию наблюдали за ходом учений, за одним из самых активных этапов действий», — отметил Конашенков.

Видео: Ruptly

За учениями на Лужском полигоне в Ленинградской области также наблюдал президент Владимир Путин. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов позднее заявил, что Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа учений «Запад-2017», в частности его большой размах.

В ходе учений 18 сентября была продемонстрирована работа авиации и наземной техники. Помимо БМПТ «Терминатор» в учениях впервые принимали участие танки Т-90М и модернизированные танки Т-80 БВМ.

Кроме того, Минобороны России в ходе учений провело успешное испытание новой ракеты повышенной мощности для ракетного комплекса «Искандер-М». Ракеты была выпущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Снаряд преодолел 480 км (максимальная дальность полета ракеты) и поразил цель на полигоне Макат в Казахстане.