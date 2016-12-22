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Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте»
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Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте»
Общество, 21:07
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Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отверг обвинения своего экс-подчиненного, бывшего замтехдиректора «ВКонтакте» Антона Розенберга, который рассказал об иске Дурова на 100 млн руб. Об этом Дуров сообщил изданию «Роем».

Дуров назвал обвинения Розенберга «безосновательными». «От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю», — отметил Дуров.

Розенберг 18 сентября опубликовал статью на платформе Medium, где сообщил, что его уволили из компании Telegram в связи с личным конфликтом между ним и братом Павла Дурова Николаем. Розенберг подчеркнул, что связанная с Telegram российская компания «Телеграф» направила ему иск на сумму около 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны.

Розенберг также обвинил Дурова в том, что он владел квартирой в ЖК «Пятый элемент» за 500 млн руб. и автомобилем Maybach. «Впрочем, потом Павел эту квартиру продал и написал очередной пост об аскетизме и отказе от собственности», — разъяснял Розенберг.

В свою очередь, Павел Дуров заявил, что компания «Телеграф» не связана с Telegram, однако ранее предоставляла компании Дурова услуги аутсорсинга. Дуров подчеркнул, что сотрудники «Телеграфа» «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами ВК». Он также отверг утверждения Розенберга, касающиеся квартиры в «Пятом элементе» и Maybach. «Ни я, ни мои родственники не владеют квартирами в ЖК «Пятый элемент» или подобными автомобилями. Думаю, это проверяется всевозможными реестрами», — заявил Дуров.
Теги: «ВКонтакте» , Павел Дуров , Telegram , Иск
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