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Глава украинского канала назвал завышенным бюджет на трансляцию ЧМ-2018
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Глава украинского канала назвал завышенным бюджет на трансляцию ЧМ-2018
Кубок конфедераций, 20:54
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Глава украинского канала назвал завышенным бюджет на трансляцию ЧМ-2018

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в разговоре с РБК назвал цифру в $7,6 млн завышенной ценой при продаже прав на трансляцию чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России.

«Это близко не похоже ни на приобретение наших прав, ни на стоимость лицензии. Разумеется, она преувеличена. Крайне завышенная цифра. Обычно [стоит] между $3–5 млн, это касается олимпиад и чемпионатов», — сказал Аласания.

Он отметил, что это не прерогатива властей «как бы то ни было обращаться» с правами НОТУ. «Рынок маленький. Что они нафантазировали — будет продано, не будет продано — они думают, что вышел на рынок, а там миллион покупателей на такого размера актив? Так не бывает. Это никак не влияет на наше намерение не транслировать. Есть в стране пара каналов, на которых картинка из Москвы воспринимается привычно и которые часто апеллируют к российским продуктам», — рассказал Аласания.

Глава НОТУ отметил, что приобретение прав на трансляции таких чемпионатов — неокупаемое дело. «Рекламный рынок не позволяет окупать такие вещи, как олимпиаду. Чемпионат мира еще можно попробовать отбить, но вряд ли», — сказал Аласания, добавив, что показ чемпионата мира — имиджевый проект, однако «в данном случае общественный вещатель и имидж ЧМ в Москве — вещи противоположные».

Ранее 18 сентября стало известно, что в соответствии с подготовленным кабинетом министров Украины проектом бюджета на 2018 год на лицензию для трансляции матчей ЧМ-2018 отводится 200 млн грн (около $7,6 млн)

В мае 2017 года Аласания сообщал РБК, что НОТУ не будет транслировать матчи ЧМ-2018, поскольку Украина «не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой». Тогда он заявлял, что права на трансляцию матчей ЧМ-2018 обошлись НОТУ в $6 млн, а отказ от трансляции принесет существенные убытки телерадиокомпании. «Но есть вещи, которые намного дороже денег», — подчеркивал Аласания.
Теги: Украина , ЧМ-2018 , НОТУ
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