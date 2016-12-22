В центре Луганска подорвали памятник десантникам

Памятник десантникам в Луганске. 2015 год (Фото: lug-info.com)

В центре Луганска произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестные подорвали памятник десантникам. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Памятник десантникам расположен возле Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонной. В настоящий момент, по словам очевидцев, горит установленная на пьедестале боевая машина десанта. Пожарные ликвидируют возгорание. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Позднее министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет сообщил журналистам, что при взрыве никто не пострадал, передает «РИА Новости».

Памятник погибшим десантникам был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.

В начале августа в Луганске неизвестные взорвали памятник погибшим ополченцам самопровозглашенной Луганской народной республики «Они отстояли Родину». В результате взрыва никто не пострадал. Памятник уже пытались взорвать в сентябре 2016 года. Тогда пострадала скульптура казака-ополченца.