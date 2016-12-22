В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, рассказал РБК дежурный пресс-службы управления ГИБДД столичного главка МВД. «Столкнулись пять легковых [автомобилей], которые двигались из центра. Люди не пострадали. Сейчас наряд оформляет ДТП — движение частично ограничено», — рассказал дежурный.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:42 мск в центре Москвы образовалась пробка длиной 1,3 км. Она начинается в районе станции метро «Маяковская» и заканчивается на пересечении 1-й Тверской-Ямской улицы с улицей Лесной.

14 сентября автомобиль скорой помощи врезался в легковушку, в результате ДТП пострадали два человека. Инцидент произошел в районе дома 37 по Шереметьевской улице. «Столкновение скорой медицинской помощи и автомобиля ВАЗ-2111. Пострадали в легкой степени два человека», — заявили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.