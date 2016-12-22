Замминистра образования Каганов покинул свой пост

Заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов ушел со своего поста. Об этом РБК сообщили в Минобрнауки.

Как рассказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов, Каганов уволился с поста замминистра образования и науки из-за перехода на новое место работы. «Он оставил свой пост с формулировкой «в связи с переходом на новое место работы», — заявил Емельянов. Он не сказал, куда именно перешел Каганов.

В июне 2017 года собеседник в Минобрнауки рассказал РБК, что Каганов покинет свой пост в министерстве по собственному желанию. Эту информацию тогда же подтвердил источник, близкий к министерству. По словам источника, к Каганову предъявили множество «претензий финансового характера».

Каганов с 2006 по 2011 год руководил «Корпоративным университетом «Норильского никеля». Затем он стал замглавы департамента образования Москвы. В июне 2013 года Каганов получил должность замминистра. Он занимался работой в «сфере дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, формирования здорового образа жизни».