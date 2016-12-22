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Состоялось первое заседание экспертного совета Премии РБК
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Состоялось первое заседание экспертного совета Премии РБК
Премия РБК, 19:13
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Состоялось первое заседание экспертного совета Премии РБК

Стартовала процедура отбора номинантов для вручения Премии РБК, в ходе которой ежегодно награждают лучших представителей бизнеса. 14 сентября по итогам первого заседания экспертного совета премии был сформирован лист претендентов для открытого голосования.

На обсуждение экспертного совета были представлены лонг-листы кандидатов в шести номинациях: «Менеджер», «Предприниматель», «Стартапер», «Инвестор», «Визионер», «Менеджер в благотворительности».

В заседании экспертного совета приняли участие ректор московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, инвестор и предприниматель Александр Шульгин, директор ЦЭНКИ Рано Джураева, серийный предприниматель в области медиа Дерк Сауэр, топ-менеджер Avito Эрик Финнас, основатель Doc+ Руслан Зайдуллин, директор и основатель Yota Devices Владислав Мартынов, а также представители РБК — руководитель объединенной редакции Елизавета Голикова, главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов, управляющий директор телеканала РБК Игорь Полетаев. Модератором заседания выступила ведущая телеканала РБК Елена Хрупова.

Список отобранных экспертным советом номинантов будет представлен на сайте премии для процедуры открытого голосования, которое продлится со 2 октября по 1 ноября. По его итогам будет сформирован шорт-лист премии. Победителей определят по итогам тайного голосования экспертного совета, которое пройдет с 1 по 8 ноября 2017 года. Имена лауреатов будут оглашены на торжественной церемонии награждения в начале декабря.

«Премией отмечают тех, кто внедрил новые подходы, решения и технологии, изменившие годами формировавшуюся инерцию систем или рынков. Тех, кто создал направление бизнеса, занявшее заметное положение в структуре ВВП, добился впечатляющих финансовых результатов, стал инициатором общественных преобразований», — заявил гендиректор РБК Николай Молибог.

Премия РБК вручается с 2014 года. Она преследует цель популяризовать предпринимательство и эффективные бизнес-модели, а также выделить талантливых бизнесменов и общественных деятелей и их бизнес-проекты. В 2016 году лауреатами стали владелец сетей «ВкусВилл» и «Избенка» Андрей Кривенко («Предприниматель года»), гендиректор сети «Пятерочка» Ольга Наумова («Менеджер года»), сооснователь Gagarin Capital Николай Давыдов («Инвестор года»). Сервис вызова врача на дом DOC+ был признан стартапом года, а прорывом 2016 года стали «Яндекс.Такси» и «ЭкзоАтлет». Сделка между Avito и Naspers по покупке доли последней в онлайн-сервисе назвали сделкой года (сумма сделки составила $1,2 млрд). Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова победила в номинации «Государственный человек», а гражданами года были признаны директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, директор фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова и глава фонда «Вера» Юлия Матвеева. Ольга Лоева, возглавляющая проект «Шаг в профессию», была отмечена как благотворитель года. С тем как прошла Премия РБК в прошлом году, можно ознакомиться здесь.

Голосование за шорт-лист кандидатов стартует 2 октября — следите за обновлениями, чтобы выбрать самых ярких бизнес-персон этого года.

С более подробной информацией о Премии РБК можно ознакомиться на специальной странице.

Теги: Премия РБК
О главной награде за достижения российского бизнеса
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