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В Госдуме и Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России
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В Госдуме и Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России
Политика, 19:06
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В Госдуме и Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России

В Госдуме и Совете Федерации ответили на слова лидера партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе о том, что Саакашвили является частью «плана ЦРУ» по лишению России чемпионата мира по футболу — 2018 и влиянию на выборы президента России.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что президентские выборы и ЧМ-2018 будут объектами «внешней активности». Об этом он заявил «РИА Новости».

«Трудно отрицать, что оба важнейших события в России в следующем году — выборы (президента) и ЧМ-2018 — будут однозначно объектом внешней активности», — сказал Косачев.

По его словам, заявление Бурджанадзе о том, что деятельность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может быть связана с ЦРУ и направлена против выборов президента и ЧМ-2018, «отнюдь не беспочвенно».

«Поэтому, можно сказать, многое сходится, при всей визуальной утопичности этого сюжета. Есть желание, есть исполнители и есть средства — это три обязательных компонента любого проекта. Лучше всего следить за руками и говорить о таких вещах заранее, чтобы не было сюрпризов», — отметил Косачев.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также прокомментировал заявление Бурджанадзе. По его мнению, Саакашвили не представляет опасности для России. «Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии», — подчеркнул Чепа. Он назвал экс-губернатора Одесской области «провокатором» и заявил, что «всё, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине».

Ранее 18 сентября Бурджанадзе в интервью «Новой газете» заявила, что Саакашвили задействован в «серьезнейшем проекте» ЦРУ. Проект создан для того, чтобы лишить Россию права провести ЧМ-2018 и оказать влияние на выборы президента. «Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы», — подчеркнула Бурджанадзе.
Теги: ЧМ-2018 , Михаил Саакашвили , Константин Косачев , Нино Бурджанадзе , президентские выборы 2018 ...
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