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В Одессе после приговора по делу о беспорядках 2 мая начались потасовки
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В Одессе после приговора по делу о беспорядках 2 мая начались потасовки
Украинский кризис, 18:51
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В Одессе после приговора по делу о беспорядках 2 мая начались потасовки

Активисты проукраинских организаций начали строить баррикады, чтобы заблокировать выезды от здания Ильичевского суда Одесской области, где ранее оправдали обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным корреспондента агентства, активисты разбирают брусчатку, стаскивают шины и паллеты к выездам от здания суда. В результате между активистами и сотрудниками полиции возник конфликт. По информации корреспондента агентства, активисты стали бросать в полицейских бутылки с водой и палки, а также пытались прорвать оцепление. Также в сотрудников полиции бросили взрывпакет. В ответ они применили слезоточивый газ.

Видео: ТАЙМЕР Одесса / YouTube

Обвиняемыми по делу о массовых беспорядках проходили 19 человек, пятеро из них до суда находились в СИЗО — считающийся организатором беспорядков Сергей Долженков и активисты Евгений Мефедов, Максим Сакауов, Владислав Романюк и Сергей Корчинский. Обвиняемым грозило лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Суд посчитал сомнительными фото- и видеодоказательства участия обвиняемых в беспорядках, поскольку были предъявлены не оригиналы, а копии документов. Также в суде заявили, что лица участников беспорядков нельзя различить на фотографиях и видеозаписях.

Вместе с тем оправданных Мефедова и Долженкова повторно задержали 18 сентября. Об этом РБК сообщил адвокат Мефедова Валентин Рыбин. Их подозревают в совершении преступления по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В Одессе 2 мая 2014 года в ходе столкновений между прокиевскими активистами и членами движения «Антимайдан» погибли шесть человек. Игорь Иванов и Андрей Бирюков считаются активистами Евромайдана, а Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский — членами движения «Антимайдан».

Теги: Украина , Одесса , беспорядки , потасовка
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