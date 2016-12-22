Northrop Grumman купит производителя ракет Orbital ATK за $7,8 млрд

Northrop Grumman Corp., одна из ведущих военно-промышленных компаний США, приобретает производителя ракет Orbital ATK Inc. за $7,8 млрд. с учетом все большей вовлеченности в аэрокосмическую отрасль. Об этом сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на собственные источники.

Компания рассчитывает, что объем продаж Orbital еще до конца текущего года составит $30 млрд. Northrop Grumman ожидает, что сделка принесет прибыль в течение первого полного года, а ежегодная экономия затрат к 2020 году составит $150 млн.

Orbital производит ракетные двигатели и другие части для различных ракетных систем и спутники для военных и коммерческих целей. Компания была основана в 2015 году в результате слияния двух фирм ракетно-космической отрасли — Alliant Techsystems и Orbital Sciences. Сейчас в Orbital ATK работает в районе 13 тыс. сотрудников. В текущем году компания планировала осуществить продажи на $4,6 млрд. По мнению некоторых аналитиков, компания является потенциальной целью поглощения для крупных компаний вроде Boeing Co., Lockheed Martin Corp. или Northrop.

Northrop соперничает с Boeing за лидерство в ядерной ракетной программе.

По данным WSJ, Orbital должна будет выплатить Northrop Grumman $275 млн., если сделка не состоится.