Во время стрельбы у ночного клуба в Берлине погиб россиянин

Погибший при стрельбе около ночного клуба Cozy Club в Берлине был россиянином. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель прокуратуры Берлина.
По его словам, в ночь на 16 сентября двое посетителей клуба Cozy Club поссорились на танцполе, после чего их вывели из заведения. Конфликт продолжился на улице. К ним подошел еще один мужчина и открыл стрельбу. В результате один человек погиб, один пострадал, стрелявший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Суд выдал ордер на арест подозреваемого.
При этом собеседник агентства затруднился ответить, гражданином какой страны является подозреваемый. «С ним не все ясно. По моим сведениям, он был рожден в Грузии, но я не уверен», — отметил представитель генпрокуратуры.
В российском посольстве в ФРГ не располагают официальной информацией о задержании россиянина при стрельбе около берлинского ночного клуба. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь посольства России в ФРГ Денис Микерин.
«По информации немецких СМИ, ссылающихся на заявления берлинской прокуратуры, задержанный по подозрению в совершении убийства — российский гражданин. Между тем официального уведомления от прокуратуры Берлина в адрес российской дипмиссии пока не поступало», — написал Микерин. Он добавил, что посольство направило запрос в госорганы.
Об инциденте у клуба в берлинском районе Хоэншенхаузен 16 сентября берлинская полиция сообщала в Twitter. В тот же день Tagesspiegel сообщил, что подозреваемый — россиянин.