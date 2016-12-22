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В Пензе после звонков о минировании эвакуировали 12 торговых центров
Общество, 17:45
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В Пензе после звонков о минировании эвакуировали 12 торговых центров

В Пензе сотрудников и посетителей 12 торговых центров эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, были эвакуированы 12 торговых центров, сообщения (о минировании) не подтвердились», — заявил собеседник агентства.

В ТЦ «Коллаж» продолжается эвакуация, сообщила РБК администратор торгового центра. «Началась [эвакуация] в 13:10. Проверяют», — пояснила администратор. В ТЦ «Олимп» на момент написания новости эвакуация закончилась, сообщила РБК администратор торгового центра. «Закончилась минут 20 назад», — пояснила администратор. По ее словам, причину эвакуации сотрудникам не называли.

ТЦ «Проспект» в Пензе работает в штатном режиме после эвакуации, сообщил РБК представитель торгового центра. «Сейчас работаем. Эвакуация была, приезжали и кинологи, и пожарные, и ФСБ. Ничего не нашли», — сказал он.

Администратор ТЦ «Суворовский» Светлана Агрямова сообщила РБК, что эвакуация уже завершилась. «Звонок о минировании поступил в 12:14, потом приехали сотрудники полиции и кинологи, торговый центр открылся в 14:15», — пояснила она.

Администратор ТЦ «Зима» в разговоре с РБК опроверг информацию о эвакуации торгового центра. «У нас ее [эвакуации] не было», — сообщил администратор. В 13:00 поступил звонок о минировании в ТЦ «Берлин», после чего была проведена эвакуация, сообщили РБК в администрации ТЦ. «Приехали сотрудники полиции, кинологи, пожарные, ТЦ открылся в 16:00», — рассказала она.

В ТЦ «Арбат» не проводилось эвакуации, сообщили РБК в торговом центре. «Ложная информация, не было эвакуации», — сказал представитель «Арбата». Эвакуация в ТЦ «Пассаж» закончилась, сообщила РБК администратор торгового центра. «[Эвакуация проходила] с 13 до 15 часов», — добавила администратор. По ее словам, причину эвакуации сотрудникам не поясняли.

Руководитель семейной кондитерской Familio Юлия Кузякова подтвердила РБК, что в ТРЦ «Высшая лига» проходила эвакуация. «Началась она после обеда и продлилась 1,5 часа», — рассказала она.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее, 18 сентября, после анонимных звонков о минировании людей эвакуировали из торговых центров и гостиниц Саранска. В частности, полиция вывела посетителей и персонал ТЦ «Рио», «Планета», «Глобус», «Сити-Парк», а также отеля «Меридиан» и гостиниц «Саранск», «Адмирал» и «Сура».

В России с 10 сентября в экстренные службы стали поступать анонимные звонки о минировании зданий в разных городах. Эвакуации проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Перми, Брянске, Самаре и Чебоксарах. Все сообщения о заложенной взрывчатке оказались ложными. В МВД России оценили нанесенный ложными звонками ущерб в 300 млн руб.

Теги: эвакуация , минирование , Пенза , ТЦ , анонимные звонки
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