В Одессе арестовали директора сгоревшего детского лагеря

В Одессе арестовали директора детского лагеря «Виктория», где из-за пожара в ночь на 17 сентября погибли трое детей. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своем Facebook.

«Дело о пожаре Одесского детского лагеря держу на особом контроле. Директор заведения, отключивший пожарную сигнализацию, арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, объявлено подозрение», — написал Луценко.

По данным одесского издания «Таймер», Киевский суд Одессы арестовал Петроса Саркисяна.

Пожар возник в детском лагере «Виктория» в Одессе в ночь на 17 сентября. Жертвами пожара стали трое детей. После инцидента родители отдыхавших в лагере детей, а также общественные активисты и представители партии «Рух новых сил» бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пытались взять штурмом Одесский горсовет. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Сам Саакашвили заявил, что украинские власти, в частности президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, «не спешат назвать это настоящее преступление «преступлением». «Я не успокоюсь, пока виновные не понесут наказание» — подчеркнул политик.