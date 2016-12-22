После анонимных звонков эвакуировали торговые центры и гостиницы Саранска

В Саранске (Мордовия) из-за анонимных звонков с сообщениями о заложенных взрывных устройствах в понедельник, 18 сентября, эвакуировали людей из ряда торговых центров и гостиниц. Об этом РБК сообщили представители данных организаций.

Посетители и персонал были выведены из ТРЦ «Рио», «Планета», «Глобус», «Сити-Парк», а также отеля «Меридиан», гостиниц «Саранск», «Адмирал» и «Сура».

Как рассказала РБК менеджер по аренде в ТЦ «Рио» Наталья Исайкина, звонок о минировании поступил в 13:30 по местному времени (совпадает с московским), начатая после этого проверка через два часа была прекращена.

В ТЦ «Планета» анонимный звонок о минировании поступил в 13:45, после чего из здания были выведены люди. «В 15:55 сотрудники полиции завершили осмотр ТЦ, ТЦ продолжил работу в штатном режиме», — пояснила РБК администратор торгового центра.

Эвакуацию в ТЦ «Глобус» подтвердил РБК сотрудник магазина «Ларь» Николай.

В ТРЦ «Сити-парк» работа не была восстановлена. Как сообщила РБК продавец расположенного в центре магазина «Афанасий», в настоящее время все сотрудники стоят на улице.

Примерно в 15:15 поступил звонок о минировании отеля «Меридиан» (Саранск), заявил РБК администратор отеля. «Была проведена эвакуация, к нам подходил оперуполномоченный и сказал, что «отбой», полиция не стала проводить проверку», — уточнила она.

Также завершилась эвакуация в гостинице «Саранск», сообщила ​РБК менеджер.

В то же время в отеле «Адмирал» РБК заявили, что эвакуация продолжается. ​«Ждем, когда проверят все», — рассказала администратор. Также проверка идет в гостинице «Сура». «Кинологи все еще ходят», — заметила сотрудница.





С 10 сентября по всей России прокатилась волна случаев массовой эвакуации людей после поступления анонимных сообщений о минировании в разных городах. После проверки этих сигналов взрывные устройства обнаружены не были. От действий телефонных террористов уже пострадали жители нескольких десятков городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Брянска, Самары и Чебоксар.