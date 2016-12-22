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Трамп поздравил ЦРУ с 70-летием при помощи видео со своей январской речью
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Трамп поздравил ЦРУ с 70-летием при помощи видео со своей январской речью
Политика, 18:11
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Трамп поздравил ЦРУ с 70-летием при помощи видео со своей январской речью

Президент США Дональд Трамп поздравил ​Центральное раз­ве­ды­ватель­ное управление (ЦРУ) с 70-летием видеороликом с речью, которую он произнес в штаб-квартире агентства в Лэнгли, штат Вирджиния, в январе 2017 года. Видеозапись с речью опубликована на странице президента в Twitter.

Американский лидер отметил, что ЦРУ является важнейшим ведомством, которое обеспечивает безопасность США и проделывает «фантастическую работу». Трамп добавил, что на 100% поддерживает организацию и уважает ее решения.

В 1947 году, 18 сентября, вступил в силу закон о национальной безопасности США, подписанный 33-м президентом страны Гарри Трумэном. Эта дата считается днем основания ЦРУ. До этого функции, которые сейчас выполняет ЦРУ, были возложены на Управление стратегических служб и ряд организаций — ее преемников.

ЦРУ — основной орган внешней разведки и контрразведки США. Его главной функцией является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

В ходе январского выступления Трамп раскритиковал американские СМИ, и ему аплодировали его же помощники, а не старшие должностные лица ЦРУ, отмечает издание Washington Examiner. На видеозаписи президент США пообещал быть самым главным сторонником ЦРУ, после чего начал критиковать прессу за сообщения о проблемах в отношениях между его администрацией и федеральными агентствами, сообщает издание. Американский лидер добавил тогда, что сотрудники СМИ относятся к числу «самых нечестных людей на Земле».

По данным CNN, старшие должностные лица ЦРУ, которые во время президентского выступления сидели в первых рядах, никак не отреагировали на его речь.

По словам Марка Мацетти, редактора из The New York Times, Трамп таким образом пытался сплотить ЦРУ вокруг идеи о том, что СМИ являются врагом.

Теги: ЦРУ , поздравление , Дональд Трамп
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