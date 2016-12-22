Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества

В Сахалинской области из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 10,5 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Минэнерго.
Аварийные отключения электричества начались утром 18 сентября. Без электроснабжения остались часть жителей Южно-Сахалинска и шесть населенных пунктов области.
К аварийно-восстановительным работам привлечено четыре бригады. Также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов за счет резервных источников.
О том, что 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона, предупреждали в областном главке МЧС. По данным спасателей, в ряде районов ожидается штормовой ветер. Кроме того, 19 сентября на реках Сахалина прогнозируется резкий подъем уровня воды.