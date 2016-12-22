На «Западе-2017» успешно запустили новую ракету комплекса «Искандер-М»

АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны

Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме

Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб.

Эстония, Барбадос и Багамы потребовали отстранить Россию от Олимпиады

Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России

Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017»

Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха

Правительство одобрило повышение акцизов на бензин

Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года

Бензин в Саудовской Аравии подорожает на 80% из-за отказа от госсубсидий

Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества

Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества

Федун объяснил провал «Спартака» на старте чемпионата

Piriform сообщила о краже данных более 2 млн пользователей CCleaner

Черных риелторов задержали после убийства пенсионеров в Архангельске

Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein

Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн

Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума

Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте

Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына

Памяти российских банков: как перезагрузить неработающую систему

Названы районы за пределами МКАД с самым дорогим арендным жильем

Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА»

Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017»

Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе

«РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро

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