Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,61 EUR Нал. 69,45 68,77 USD Бирж. 57,91 +0,22 EUR Бирж. 69,26 +0,35 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2060,82 +0,34% РТС 1121,06 -0,21% Brent 55,45 -0,05% DJIA 22333,10 +0,29% Nasdaq 6470,81 +0,35% FTSE 7247,96 +0,45%
Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества
Лента новостей
Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме 16:58, Общество Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб. 16:47, Экономика Эстония, Барбадос и Багамы потребовали отстранить Россию от Олимпиады 16:31, Спорт Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России 16:23, Общество Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» 16:21, Фотогалерея  Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года 16:14, Общество Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха 16:08, Общество Правительство одобрило повышение акцизов на бензин 16:08, Экономика Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года 16:07, Экономика Бензин в Саудовской Аравии подорожает на 80% из-за отказа от госсубсидий 16:03, Экономика Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества 15:50, Политика Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества 15:45, Общество Федун объяснил провал «Спартака» на старте чемпионата 15:42, Спорт Piriform сообщила о краже данных более 2 млн пользователей CCleaner 15:39, Технологии и медиа Черных риелторов задержали после убийства пенсионеров в Архангельске 15:34, Общество Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein 15:33, Технологии и медиа Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн 15:24, Политика Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума 15:21, Общество Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте 15:20, Общество Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына 15:20, Политика Памяти российских банков: как перезагрузить неработающую систему 15:16, Мнение Названы районы за пределами МКАД с самым дорогим арендным жильем 15:12, Недвижимость Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА» 15:08, Общество Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017» 15:00, Политика Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе 14:55, Политика «РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро 14:41, Общество
Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества
Общество, 15:45
0
Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества

В Сахалинской области из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 10,5 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Минэнерго.

Аварийные отключения электричества начались утром 18 сентября. Без электроснабжения остались часть жителей Южно-Сахалинска и шесть населенных пунктов области.

К аварийно-восстановительным работам привлечено четыре бригады. Также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов за счет резервных источников.

О том, что 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона, предупреждали в областном главке МЧС. По данным спасателей, в ряде районов ожидается штормовой ветер. Кроме того, 19 сентября на реках Сахалина прогнозируется резкий подъем уровня воды.



 

Теги: Сахалин , циклон , Минэнерго РФ
Главное
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Общество
Материалы по теме
В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества Общество
Мощный циклон прервал авиасообщение с Камчаткой Общество
На Дальнем Востоке объявили экстренное предупреждение из-за циклона Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку