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Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein
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Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein
Технологии и медиа, 15:33
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Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein

Немецкая метал-группа Rammstein завершает свое существование, сообщает таблоид Bild со ссылкой на близкие к музыкантам источники.

Официального объявления о распаде группы на момент написания заметки не было.

Ранее гитарист коллектива Рихард Круспе (Richard Kruspe) в интервью порталу Metal Injection сообщил, что группа, возможно, в 2018 году начнет записывать новый альбом, который, по его предчувствиям, может стать последним. Однако музыкант отметил, что может ошибаться. 

Портал OE24 сообщает, что альбом будет называться «Актуальность» (Aktuelle). По данным портала, в 2019 году Rammstein могут отправиться в прощальный тур. После распада группы ее участники планируют заняться сольными проектами.

Rammstein была образована в 1994 году и считается одной из самых значимых современных музыкальных групп Германии, пишет OE24. 

Последний альбом «Любовь для всех» (Liebe ist für alle da) музыканты выпустили в 2009 году. Он вызвал множество обсуждений, в том числе потому, что в видеоклипе на одну из композиций альбома демонстрировались сексуальные сцены. В том же году федеральный департамент контроля в Бонне посчитал песню Ich tu dir weh с этого альбома «жестокой» и «аморальной». Альбом запретили, но потом административный суд в Кельне отменил запрет, объяснив это тем, что он ограничивал творческую свободу музыкантов.

В апреле 2016 года Rammstein потребовала от Германии €66 тыс. компенсации за временный запрет Liebe ist für alle da, так как после запрета группа уничтожила 85 тыс. дисков, что привело к значительным убыткам.

Теги: Rammstein , Richard Kruspe
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