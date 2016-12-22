Piriform сообщила о краже данных более 2 млн пользователей CCleaner

Компания Piriform сообщила о взломе приложения для чистки операционных систем CCLeaner, что привело к краже данных 2,27 млн пользователей (около 3% от всех скачавших программу человек). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

О том, что 32-битные версии приложений CCleaner v5.33.6162 (выпущена 15 августа) и CCleaner Cloud v1.07.3191 (выпущена 24 августа) стали работать некорректно, стало известно 12 августа. Тогда материнская компания Piriform, чешский разработчик антивирусов Avast, обнаружила в приложениях вредоносный код. Он отправлял имя компьютера, IP-адрес, список установленных программ и активного программного обеспечения, а также список сетевых адаптеров на сторонний сервер в США.

В сообщении указывается, что эти данные не являются критически важными. В этот же день Piriform выпустила безопасное обновление. Тогда же компания обратилась к властям США, которые смогли закрыть сервер 15 сентября.

CCleaner — приложение для очистки операционных систем от временных файлов, программного кэша и реестра Windows. В настоящий момент сервисом пользуются около 130 млн человек.

Avast 12 мая 2017 года сообщала о массовой кибератаке, которой подверглись пользователи в 104 странах мира. Тогда компания зафиксировала более 126 тыс. случаев обнаружения вируса WanaCrypt0r 2.0.