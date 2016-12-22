Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте

Хорошевский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима электромеханика Андрея Белоусова, обслуживавшего жилой комплекс «Алые паруса», где из-за падения лифта погибла женщина. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Белоусов был признан виновным по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). В срок наказания будет зачтено время, которое он провел под стражей с момента задержания 15 января 2016 года.
Компенсацию в 2 млн руб., о которой просили родственники погибшей, суд счел предметом гражданского иска к обслуживающим компаниям.
В январе 2016 года в результате обрыва лифтового троса в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе столицы погибла Ирина Володина, дочь телеведущего Евгения Кочергина. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. После этого был арестован сотрудник компании «Лифт-Гарант» электромеханик Алексей Белоусов, выполнявший работы по техническому обслуживанию лифта. Также уголовное дело было возбуждено в отношении руководства компаний, отвечающих за эксплуатацию лифтов в ЖК «Алые паруса».
В марте Ростехнадзор установил, что конструкции большинства лифтов в жилом комплексе «Алые паруса» пребывают в аварийном состоянии.