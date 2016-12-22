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Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха
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Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха
Общество, 16:08
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Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха
Александр Лапшин (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Блогер и путешественник Александр Лапшин рассказал РБК, почему после посещения Нагорного Карабаха поехал в Азербайджан, хотя это преследуется местным законодательством.

«В Азербайджан меня пригласили организаторы соревнований «Формулы-1». Да, они не знали, что я в черных списках, но в том и парадокс, что сами азербайджанцы меня и пригласили. Всего я посетил 123 страны. Из них непризнанных, думаю, порядка десяти», — сообщил блогер.

После посещения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в 2013 году Лапшин сделал серию публикаций о поездке. Азербайджанские власти обвинили путешественника в незаконном въезде в страну, так как считают Нагорный Карабах своей территорией, и внесли его в список лиц, которым запрещено въезжать в республику.

Несмотря на это, Лапшин сумел беспрепятственно въехать в Азербайджан. Как пояснил блогер РБК, у него есть три гражданства: Украины, России и Израиля. Чтобы попасть в Азербайджан, он использовал украинский загранпаспорт, где его имя написано как Олександр. В то же время в азербайджанском черном списке фигурировал российский вариант — Александр.

«Через Баку я собирался в Иран. У меня авиабилеты [на рейс] Баку — Тегеран, а в украинском паспорте — иранская виза. Ее получал в Киеве, там дали за день, в то время как в Москве [выдачу визы] могут затягивать неделями», — отметил путешественник.

В 2016 году блогера задержали в Минске по запросу Азербайджана, а в феврале 2017 года экстрадировали в Баку, где в июле приговорили к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение границы без установленных документов и вне КПП. 14 сентября Лапшин прилетел в Израиль, так как азербайджанский президент Ильхам Алиев его помиловал. «Лапшин накануне попытался покончить с собой. Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида», — сказал СМИ помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

РБК направил запрос в МИД Азербайджана.

Лапшин заявил РБК, что не пытался совершить суицид, а был избит. По его словам, в ближайшее время он не собирается в Нагорный Карабах, так как уже изучил все достопримечательности непризнанной республики. «Не могу сказать, что это тот регион, куда бы я вновь поехал в первую очередь, а вот Ереван посещу, скорее всего, чтобы повидать друзей, переживавших за мою судьбу все эти месяцы», — добавил блогер.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Азербайджан , Нагорный Карабах , Александр Лапшин
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